Schuljahr 2024/2025 in Kaarst Grundschulen werden zu Orten des Gemeinsamen Lernens

Die Grundschule Budica in Büttgen und die Astrid-Lindgren-Schule in Holzbüttgen sind es bereits, ab August kommen die vier anderen Kaarster Grundschulden dazu: Im kommenden Schuljahr werden alle Grundschulen im Stadtgebiet eine Schule des Gemeinsamen Lernens (GL-Schule). Dort gehen dann Kinder mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache und emotionale sowie soziale Entwicklung gemeinsam mit Kindern ohne diese Förderschwerpunkte in eine Klasse. Die vier Grundschulen, die im Sommer zu einer GL-Schule werden, sind die Gemeinschaftsgrundschule Vorst, die Katholische Grundschule Alte Heerstraße, die Grundschule Stakerseite und die Matthias-Claudius-Grundschule an der Grünstraße.