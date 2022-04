Grundschule Stakerseite : Schüler laufen für guten Zweck

Kaarst Die Schüler der Grundschule Stakerseite haben bei ihrem Sponsorenlauf für die Ukraine-Hilfe gesammelt. Die Idee dazu entstand im Kollegium.

Das Regenwasser tropfte aus den Haaren und der Kleidung, aber die Wetterbedingungen konnte die Motivation der Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite beim Sponsorenlauf zugunsten der Ukraine-Hilfe nicht stoppen, im Gegenteil: „Alle Schüler sind begeistert dabei, auch die, die vorher etwas skeptisch waren“, berichtete Klassenlehrerin Gesina Albers. Der Krieg in der Ukraine, das Leid der Menschen und insbesondere der Kinder bewegen die Schüler seit Beginn. Regelmäßig wird das Thema im Unterricht angesprochen. Die Betroffenheit im Kollegium und in der Schülerschaft wuchs von Woche zu Woche, so Albers. Die Kinder berichteten auch von Fluchterfahrungen ihrer Großeltern – das Thema ist einfach omnipräsent. Im Kollegium entstand dann die Idee, einen Sponsorenlauf zugunsten der Aktion „Deutschland hilft“ durchzuführen.