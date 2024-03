Ansgar Heveling zu Gast in Kaarst Rege Diskussionen über CDU-Grundsatzprogramm

Ihr erstes Grundsatzprogramm hat die CDU im Jahr 1978 verabschiedet, der Titel damals lautete einfach nur „Grundsatzprogramm“. „Es fällt in die Zeit, als sich die CDU zu einer Mitgliederpartei gewandelt hat“, erklärte der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling am Montagabend vor rund 40 Mitgliedern des CDU-Stadtverbandes Kaarst. Diese waren der Einladung des Vorstandes gefolgt, um ihre Anmerkungen zum 72 Seiten starken Grundsatzprogramm von 2024 vorzutragen, die Heveling mit in die weiteren Debatten einfließen lassen wird.