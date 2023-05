Hofläden in Kaarst „Je jünger die Kunden, desto grüner der Spargel“

Franz Küppers legt selbst Hand an. Der Landwirt geht die Reihen ab und pflückt die ersten Erdbeeren. Am Mittwoch hat die wohl genüsslichste Zeit des Jahres begonnen, in Küppers‘ Hofmarkt gibt es die „Königin der Früchte“ zu kaufen, bis zum Ende der Woche stehen auch die Verkaufsstände im Stadtgebiet. „Wir sind eine Woche zu spät dran, aber das macht nichts. Wir hoffen auf einen guten Mai“, erklärt Küppers. In dieser Woche kommen viele Erntehelfer aus verschiedenen rumänischen Dörfern auf dem Hof an und helfen beim Pflücken. „Es ist eine Teamarbeit“, sagt er.