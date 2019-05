Grünen-Vorsitzende Claude Köppe im EU-Check : „Ich würde die Menge an Lobbyisten beschränken“

„Ich würde die Menge an Lobbyisten beschränken“

Kaarst Die Grünen-Vorsitzende Claude Köppe im EU-Check.

Alle positiven Initiativen der Europäischen Union wie beispielsweise Klimaschutz, Umweltschutz, Verbraucherschutz oder das Erasmus-Programm für junge Leute betreffen auch die Menschen in Kaarst – sofern Deutschland Initiativen im EU-Parlament nicht blockiert. Unter dem Schirm der europäischen Gemeinschaft sicher zu leben, schätzen auch die klugen Menschen in Kaarst.

Europa hat uns 70 Jahre Frieden beschert, ich will, dass das wichtigste Friedensprojekt noch eine lange Zukunft hat.

Nein, Deutschland liegt ja zentral in Europa und als Deutsche will ich in der EU dabei sein. Deutschland gehört unbedingt zur Europäischen Union.