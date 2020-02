Bürgermeisterkandidatin für Kaarst bestätigt : Grüne stellen Liste für Stadtrat zusammen

Kaarst Nina Lennhof wurde von den Mitgliedern der Grünen als Bürgermeisterkandidatin gewählt.

Sie hatte es bereits Mitte Januar angekündigt, nun haben auch die Mitglieder Nina Lennhof einstimmig zur Bürgermeisterkandidatin ihrer Partei für den Wahlkampf im kommenden September gewählt. „Ich bin begeistert von dieser Unterstützung und hoch motiviert, mit einem starken Team von engagierten Kaarster Grünen in den Wahlkampf zu starten. Insbesondere freue ich mich sehr über die Bereitschaft vieler alter Hasen, mit dabeizubleiben. Mit ihrem Wissensschatz sind sie eine unglaublich große Bereicherung“, sagt die 44-jährige Ärztin nach ihrer Wahl zur Kandidatin. Neben Lars Christoph (CDU) und Ursula Baum (FDP) stehen damit bislang drei Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Kaarst fest. Als einzige große Partei hat nur die SPD noch keinen Kandidaten benannt.

Zugleich wählten die Grünen die Kandidatenliste für den Stadtrat. „Diese zeigt eine Mischung aus Jung und Alt und verspricht eine kompetente und frische Weiterführung der Grünen-Politik in Kaarst“, wie es in einer Mitteilung der Partei heißt. Männlicher Spitzenkandidat ist Kolja Fußbahn, der hinter Lennhof auf Platz zwei der Liste steht. Es folgen Katharina Voller, Heinrich Hannen, Anja Latroite, Maarten Gassmann, Irmgard Link-Schnitzler, Christian Gaumitz, Nina Rossié, Stefan Neubauer, Marianne Michael-Fränzel und Hajo Köbis. Gaumitz steht als Grünen-Kandidat im September zur Wahl des Landrats und entschied sich für einen hinteren Listenplatz in Kaarst. Derzeit verfügen die Grünen über sechs Ratsmandate. Lennhof hofft, dass es in der nächsten Legislatur zehn oder elf Mandate sein werden. Die Besetzung der restlichen Listenplätze und der Wahlbezirke erfolgt am 23. März.