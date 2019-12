Ortsverband Kaarst : Nabu mit Ehrenpreis der Grünen ausgezeichnet

Die Kaarster Grünen haben zum zweiten Mal ihren eigenen Ehrenpreis verliehen. In diesem Jahr ging der Preis an Ulrike Silberbach und Monika Tan, die bei der Vergabe krankheitsbedingt fehlte und durch Sabine Friedeler vertreten wurde, stellvertretend für den Nabu (Naturschutzbund Deutschland) Kaarst.

In seiner Laudatio stellte Heiner Hannen den Nabu näher vor: „Die Arbeit für und mit der unberührten Natur rückt in diesen Zeiten leider merklich in den Hintergrund. Unter anderem die ‚Vorgärten des Grauens’ zeigen, dass Natur immer mehr an den Rand der Stadt weichen muss. Das Team des Nabu Kaarst kämpft an unserer Seite für eine gesunde Natur in Kaarst und steht beispielsweise auch den ortsansässigen Firmen als gute Ratgeber für nachhaltige und umweltschützende Maßnahmen in der Neugestaltung von Unternehmensflächen zur Verfügung“, lobte Hannen: „Für die kontinuierliche, langfristig ausgerichtete Arbeit an den Artenschutz- und Naturschutzthemen wollten wir uns mit dem Ehrenpreis beim Nabu bedanken.“