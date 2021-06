Keisverbandssprecher aus Kaarst : Grüne geben Simon Rock ihr Votum als Landtagskandidat

Kaarst Die Kaarster Grünen haben sich für Simon Rock als Landtagskandidaten im Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss III ausgesprochen. Bei einer digitalen Mitgliederversammlung hat der 32-jährige Kreisverbandssprecher das Votum als Direktkandidat erhalten.

Rock tritt auch für Verbesserungen für Fahrradfahrer ein: „Viele Radwege sind in einem schlechten Zustand oder überhaupt nicht vorhanden. Hier müssen dringend mehr Mittel her. Wir brauchen einen Ausbau der Radschnellwege. Hierbei ist auch die Landesregierung in der Pflicht.“