Antrag der Grünen gescheitert : Bruchweg in Kaarst soll Sportstandort bleiben

Holzbüttgen In einer Sondersitzung des Sportausschusses wurde erneut über die Umgestaltung der Sportanlage am Bruchweg diskutiert. Der Antrag der Grünen auf eine Mischform mit günstigen Wohnungen wurde abgeschmettert.

Es ist derzeit wohl das Thema mit dem explosivsten politischen Sprengstoff: Die Umgestaltung der Sportanlage am Bruchweg in Holzbüttgen, die mit einer Million Euro im Haushalt verankert ist – für 2019 wohlgemerkt. Eigentlich war schon alles entschieden, in einer Sondersitzung des Sportausschusses am Dienstag wurde allerdings noch einmal diskutiert. Die Grünen-Fraktion hatte wiederholt einen Antrag gestellt, in dem sie eine Mischform auf diesem Areal forderte. Die Nähe zur Regiobahn sei perfekt, auf der Fläche würden laut Grünen-Vorstandssprecherin Nina Lennhof günstige Wohnungen und Sportanlagen gemeinsam Sinn machen. „Wir brauchen diese Wohnbebauung in Kaarst. Wenn es möglich ist, ein Fünftel der Fläche für einen Tennisplatz zur Verfügung zu stellen, sollte es auch möglich sein, Wohnbebauung zu ermöglichen“, plädierte Lennhof noch einmal. Ihr Parteikollege Einar Rasmussen ergänzte: „In den letzten Jahren haben wir in Kaarst nicht genug bezahlbaren Wohnraum geschaffen. Wir sollten hier viele Fliegen mit einer Klappe schlagen.“