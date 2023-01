Neujahrsempfang in Kaarst Grüne rufen „Jahr der Umsetzung“ aus

Als Gastredner für dem Neujahrsempfang konnte die Partei Bäckerei-Unternehmer Roland M. Schüren gewinnen, der zum Thema „Bäckerei-Unternehmer in Deutschland: Mein tägliches Tête-à-Tête mit Walter Eucken in einem vollständigen Markt. Ein Blick in die ordoliberale Zukunft bundesdeutscher Wirtschaftspolitik“ spricht. Schüren organisiert gemeinsam mit seinem Team die gesamte Wertschöpfungskette vom Getreideeinkauf beim Bio-Landwirt bis in die Einkaufstasche beim Endverbraucher. In 19 Filialen beschäftigt er 250 Mitarbeitende.