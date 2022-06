Kaarst​: Grüne reagieren mit Gelassenheit auf AfD-Urteil​

Kaarst Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf hat einen Ratsbeschluss des Kaarster Stadtrates aus dem Juni 2020 für rechtswidrig erklärt. Der Beschluss aller Fraktionen lautete damals, keine Kooperation mit der AfD zu schließen.

Den Antrag dazu hatte die Fraktion der Grünen gestellt. Diese reagieren nun gelassen auf das Urteil aus der Landehauptstadt. Das Verwaltungsgericht war in seinem Urteil dem Argument eines AfD-Politikers gefolgt, der sich als Ratsmitglied herabgesetzt fühlte und sich durch den Beschluss als „Ratsmitglied zweiter Klasse“ sah. „Uns war es wichtig, ein deutliches Zeichen gegen die Zusammenarbeit mit der AfD und anderen rechtsextremen, undemokratischen Parteien zu setzen“, erklärt Maarten Gassmann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, der damals federführend an dem Antrag beteiligt war. Vorstandssprecherin Nina Lennhof ergänzt: „Besonders vor dem Hintergrund der Situation in Thüringen, wo die FDP zunächst die Wahl ihres Kandidaten mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hingenommen hat, haben wir es für nötig befunden, diesen Antrag zu stellen.“ Es sei ein deutliches und gutes Zeichen gewesen, dass sich die anderen Fraktionen dem Antrag einstimmig anschließen konnten. „Das Urteil akzeptieren wir aber selbstverständlich“, so Maarten Gassmann weiter. Außerdem fügt er hinzu: „Die AfD in Kaarst ist spätestens seit der letzten Kommunalwahl ohnehin in der Bedeutungslosigkeit versunken. Abgesehen von ein paar Provokationsversuchen in Ausschüssen und Rat kommt nichts Inhaltliches oder gar Sinnvolles. Keine der demokratischen Fraktionen in Kaarst würde wohl auf die Idee kommen, mit der AfD zusammen zu arbeiten, auch ohne Beschluss.“