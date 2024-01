Umgestaltung der Kaarster City Grüne legen eigenes Positionspapier vor

Anfang Dezember hat die Kaarster Kostenpflichtiger Inhalt CDU ein Positionspapier zur Umgestaltung der Stadtmitte aus dem Hut gezaubert, das nun offenbar den Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen dazu bewogen hat, ebenfalls ein eigenes Strategiepapier zu veröffentlichen. Anders als ihr Koalitionspartner wollen sie den Baukörper vor dem Rathaus, das sogenannte Haus der Möglichkeiten, behalten, allerdings soll es nicht so groß wie geplant werden. Stattdessen soll die Grünfläche vergrößert und so ein Teil des Rathausvorplatzes entsiegelt werden. Auch die Tiefgarage ist in dem Positionspapier der Grünen enthalten. Um den „personellen und finanziellen Aufwand für die Stadt möglichst gering zu halten“, soll der Baukörper von einem Investor realisiert werden. „Es sollen ökologisch möglichst nachhaltige Baustoffe zum Einsatz kommen“, heißt es in dem Papier.