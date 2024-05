Motto „Europäische Visionen“ Kaarster Grüne küren Sieger des Fotowettbewerbs

Platz drei ging an Hilke Steinecke mit ihrem Werk „Europa wächst fest zusammen“. Steinecke thematisiert das Zusammenwachsen der europäischen Völker, was in der heutigen Zeit von besonderer Bedeutung ist. „Dieses Bild ist ein starkes Symbol für Solidarität und Zusammenhalt in Europa“, erklärte Katrin Lukowitz, Sprecherin des Stadtverbands, abschließend.