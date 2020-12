Digitalisierung in Kaarst : Grüne fordern noch weniger Papierverbrauch im Rathaus

Digitalisierung in Kaarst

Kaarst Der Papierverbrauch im Kaarster Rathaus ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Die Grünen wollen diese Trend ausbauen.

Die Kaarster Grünen sind bestrebt, dass der Papierverbrauch im Rathaus weiter nach unten geht. Auf ihre Anfrage von Ende Oktober über die Entwicklung des Papierverbrauchs in der Kaarster Verwaltung hat diese geantwortet, dass sich trotz jährlicher Schwankungen erkennen lasse, dass der Verbrauch insgesamt über die letzten fünf Jahre abgenommen habe. So sind die rund 3.7 Millionen Blatt von 2016 auf jeweils rund zwei Millionen Blatt in den letzten drei Jahren abgesunken. Für 2020 liegt die Zahl bisher bei rund 1,8 Millionen Blatt.