Besonderer Tag für Kaarst : Stadt gründet eigene Kinderfeuerwehr

Kaarst Seit dem 1. Dezember hat die Stadt eine Kinderfeuerwehr. Sie wird von Jochen Hotstegs geleitet. Auch Bürgermeisterin Ursula Baum ist begeistert vom neuen Angebot.

Der 1. Dezember ist ein geschichtsträchtiger Tag für die Stadt Kaarst. Denn am Mittwoch wurde der Gründungsvertrag der städtischen Kinderfeuerwehr unterschrieben – allerding ohne Kinder. „Wir hatten eigentlich eine kleine Feier mit den Kindern und einer Hüpfburg geplant. Aber wir kennen alle die Lage“, erklärte Feuerwehr-Chef Andreas Kalla in seiner Begrüßungsrede in der großen Halle des Feuerwehrgerätehauses in Büttgen. Ganz ignorieren wollte die Feuerwehr diesen „historischen“ Tag dann aber doch nicht.

Seit 2016 gibt es die Möglichkeit der Gründung einer Kinderfeuerwehr. In Kaarst wurde zunächst auf die Gründung verzichtet, weil nicht klar war, wer die Kinder betreuen sollte und ob es sinnvoll ist, Kinder bei der Feuerwehr mitarbeiten zu lassen, wie Kalla erklärte. Dann kam Jochen Hotstegs auf Kalla zu und wollte eine Aufgabe haben. Und Kalla hatte eine für den Sozialarbeiter: Die Leitung der Kinderfeuerwehr. Zuerst einmal mussten aber die Voraussetzungen geprüft werden, ehe mit der Planung begonnen werden konnte. Durch Corona wurden das Vorhaben noch einmal erschwert. „Wir haben das Thema Kinderfeuerwehr erst einmal in den Ferien angeboten. Da haben wir keine Werbung für gemacht und es kam super an“, erinnert sich Kalla. So schlug Hotstegs vor, die Kinderfeuerwehr am 1. Dezember zu gründen – ein besonderes Datum, in dem gleichzeitig die Notrufnummer 112 integriert ist. „Man kann damit Werbung machen und das Datum immer mit der Kinderfeuerwehr verknüpfen“, so Kalla.