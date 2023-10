Für mehr bezahlbaren Wohnraum Stadt Kaarst gründet Genossenschaft für Wohnungsbau

Bürgermeisterin Ursula Baum setzt auf das Modell, um möglichst zielgerichtet die benötigten Projekte umzusetzen: „Wir haben großen Bedarf in diesem Wohnsegment. Die Stadt bringt Grundstücke in die Genossenschaft ein, die übrigen Genossen bringen Geld und Kompetenzen aus der Bauwirtschaft mit. So können wir in einem Segment zu guten Lösungen kommen, die im freien Wettbewerb derzeit schwierig zu entwickeln sind.“ An der Glehner Straße in Büttgen soll im ersten Projekt der Genossenschaft ein Ensemble aus mehreren Gebäuden entstehen, ein weiteres Projekt ist an der Neersener Straße gegenüber des Kaarster Bahnhofs geplant.