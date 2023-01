Händler-Umfrage in Kaarst Großteil der Kunden kommt ohne Auto

Zuletzt hatte es im Zuge des Konzeptes zur Innenstadt-Entwicklung Diskussionen über die Parkplätze in der Innenstadt gegeben. Diese sollen nach Vorstellungen der beiden Planungsbüros „DeZwarteHond“ und „urbanegestalt“ wegfallen und durch eine Tiefgarage ersetzt werden, in der rund 100 Pkw Platz finden. Die Ausfahrt der Tiefgarage ist an der Straße „Am Dreieck“ geplant. Dass alle Parkplätze in der Stadtmitte der Tiefgarage zum Opfer fallen, wurde von Teilen der Politik kritisiert. Vor allem viele ältere Menschen seien auf die Parkplätze angewiesen, hieß es im jüngsten Bau- und Planungsausschuss. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen nun aber, dass viele aufs Auto verzichten.