Kein Internet und Telefon bei Kunden in Kaarst und Korschenbroich : Großflächige Störung bei der Deutschen Glasfaser

Kaarst/Korschenbroich Die Deutsche Glasfaser hat seit Mittwochmittag massive Probleme. Wegen einer großflächigen Störung haben die Kunden in Kaarst, Korschenbroich und Willich teilweise kein Internet und Festnetz. Die Ursache ist unbekannt.

Seit Mittwochmittag haben Kunden der Deutschen Glasfaser (DG) am Niederrhein weder TV-Empfang, Internet noch Festnetz. Wie das Unternehmen mitteilte, gibt es in dem Bereich seit 12.20 Uhr eine Störung für Privat- und Geschäftskunden. Rund 1500 Haushalte in Kaarst, Korschenbroich, Willich, Viersen und Mönchengladbach seien betroffen, wie ein Sprecher des Unternehmens erklärte. Das Problem werde analysiert und die DG versuche, es so schnell wie möglich zu beheben, heißt es weiter. Die Störung sei entweder auf einen Faserschaden, der zum Beispiel wegen Tiefbauarbeiten auftreten kann, oder auf ein Softwareproblem zurückzuführen. Wann die Störung behoben ist, konnte die Deutsche Glasfaser nicht sagen. „Unbekannt“, stand in der Störungsmitteilung neben „Erwartete Lösungszeit“. Derzeit könne es bei den Diensten Internet und Telefon zu „Beeinträchtigungen und vorübergehenden Ausfällen“ kommen, schreibt die DG weiter.