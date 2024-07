Besuch des VSR-Gewässerschutz Großes Interesse an Wasser-Untersuchungen in Kaarst

Zu denen, die sich vor dem gelben Wagen angestellt hatten, gehörte Martin Weber: „Ich benutze meinen Brunnen zur Gartenbewässerung und für den Zierfischteich“, sagte der Vermessungsbeamte im Vorruhestand. Was der Auslöser dafür war, an einem Dienstagmorgen über den Nordkanal in die Kaarster Stadtmitte zu kommen: „In Holzbüttgen soll es ja durch eine Chemiefirma zu einer Belastung des Grundwassers gekommen sein.“ Er investierte 39 Euro – so viel ist ihm die Information wert, ob sein Grundwasser verunreinigt ist oder nicht.