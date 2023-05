St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Großer Zapfenstreich krönt Ehrenabend in Kaarst

Neben der Verleihung der ersten Königsorden gab es auch einen ganz besonderen Programmpunkt: Guido Otterbein, der nach 16 Jahren aus dem Vorstand ausschied, und Alt-Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus wurden am Abend mit einem Großen Zapfenstreich geehrt, den das Tambourcorps Nettesheim-Butzheim und die Bundesschützenkapelle Neuss intonierten. Otterbein hatte sich „In unserm Veedel“ gewünscht, Nienhaus „One moment in time“ und beide wollten „I did it my way“ hören.