Umzug der Kaarster Grundschulen Martinszug startet wegen Baustelle am Windvogt

Die Fackeln sind teilweise schon gebastelt worden, die Vorbereitungen des Martinsvereins Kaarst abgeschlossen: Am 8. November werden rund 1100 Kaarster Grundschüler durch die Straßen ziehen. Vorneweg reitet der heilige Martin, den auch diesmal wieder Klaus Gehlen, General der Kaarster St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft, verkörpert. Doch anders als in den Vorjahren wird der Startpunkt des Zuges verlegt. Aufgrund der Großbaustelle an der Rathausstraße werden sich die Kinder am Windvogt treffen und von dort losgehen. Der Zug soll sich laut Plan um 17.20 Uhr in Bewegung setzen, wie der Martinsverein auf seiner Facebook-Seite mitteilt. Zuvor treffen sich die Schulen an ihrer eigenen Schule und gehen dann zu dem gemeinsamen Treffpunkt. Mit dabei sind die Katholische Grundschule Alte Heerstraße, Matthias-Claudius-Schule Grünstraße und die Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite.