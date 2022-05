Veranstaltungsreihe für Kaarster : Großer Andrang bei Vortrag zum Thema Fotovoltaik

Kaarst In der vergangenen Woche ist die Veranstaltungsreihe „Klimaschutz und erneuerbare Energien“ gestartet. Beim Auftakt schalteten sich rund 230 Kaarster zu.

In mehreren Online-Vorträgen werden Energie-Themen von Experten erklärt und Fragen der Teilnehmer beantwortet. Der erste Online-Vortrag der Veranstaltungsreihe stieß auf großes Interesse in der Kaarster Bevölkerung. Rund 230 Teilnehmer hatten sich in die Sitzung zum Thema „Fotovoltaik und Batteriespeicher“ hinzugeschaltet.