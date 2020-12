Verwaltung soll neu verhandeln : Große Drogerieketten meiden Büttgen

Die drei großen Drogerieketten dm, Rossmann und Müller scheuen sich davor, in Büttgen eine Filiale aufzumachen. Dabei ist ein Ladenlokal frei. Foto: dpa/Patrick Pleul

Büttgen Ein Grundstück im Ortskern ist vorhanden, die Verwaltung soll noch einmal das Gespräch suchen. Dazu wurde sie von den Mitgliedern des Bau- und Planungsausschusses ermutigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Die größten Drogeriemarktketten in Deutschland sind dm, Rossmann und – mit einigem Abstand – Müller. Alle Drei haben eine Gemeinsamkeit: Sie wollen keinen Markt in Büttgen eröffnen. Im Bau- und Planungsausschuss wurde eine entmutigt wirkende Verwaltung von den Ausschussmitgliedern beauftragt, noch einmal in den Ring zu steigen und zu versuchen, einen der Anbieter umzustimmen. Das passende Grundstück im Herzen von Büttgen wäre vorhanden.

Aktuell gibt es nur einen Drogeriemarkt im gesamten Stadtgebiet, und zwar den Rossmann-Markt in den Rathaus-Arkaden. Da lag es nahe, abzufragen, ob Interesse an einem Markt in Büttgen bestünde. „Nach eingehender Prüfung müssen wir Ihnen heute leider mitteilen, dass der Standort aufgrund der zu geringen Einwohnerzahl des Ortsteils Büttgen für unser Unternehmen nicht von Interesse ist“, steht in dem Brief vom 9. November an die Wirtschaftsförderung der Stadt Kaarst. Das kurze Schreiben endet mit folgendem Hinweis: „Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.“ Die Menschen in Büttgen wollen aber einen solchen Markt und ein Gutachter, der vor zwei Jahren den Fachentwicklungsplan Einzelhandel der Stadt Kaarst fortgeschrieben hatte, war zu folgendem Ergebnis gelangt: „Zur Stärkung des Ortszentrums Büttgen ist die Ansiedlung eines Drogeriemarktes empfehlenswert.“

Die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart machte darauf aufmerksam, dass jeder zweite Euro, den Kaarster für Drogeriemarktartikel ausgeben, nicht im Stadtgebiet ausgegeben wird. Die Verwaltung wollte beziehungsweise will die Gunst der Stunde nutzen: An der Ecke Novesiastraße/Eduard-Klüber-Straße möchte der Eigentümer das bestehende Gebäude deutlich erweitern. So könnte eine Verkaufsfläche von 600 bis 700 Quadratmeter entstehen für einen Drogeriemarkt. Die in unmittelbarer Nähe dieses Standorts gelegene Stellplatzfläche ist im Besitz der Stadt und könnte als Parkplatz für den Markt anerkannt werden. Im Bau- und Planungsausschuss wurde geäußert, dass ein Drogeriemarkt in Büttgen auch Kunden aus Vorst, Holzbüttgen, Driesch, Kleinenbroich und Grefrath anziehen würde. Das müsse den Verantwortlichen der drei Drogeriemarktketten kommuniziert werden.