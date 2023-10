Großeinsatz der Feuerwehr in Holzbüttgen Mehrfamilienhaus gerät in Vollbrand

Holzbüttgen · Die Kaarster Feuerwehr ist am Samstag mit einem Großaufgebot an die Platanenstraße in Holzbüttgen ausgerückt. Dort hat es am Nachmittag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt.

21.10.2023, 18:23 Uhr

Bei dem Brand an der Platanenstraße stand ein Mehrfamilienhaus in Flammen. Foto: Feuerwehr Kaarst

Holzbüttgen (seeg) Großeinsatz für die Feuerwehr am Samstagnachmittag: Gegen 14.30 Uhr rückten die Rettungskräfte mit beiden Löschzügen zu einem Einsatz auf der Platanenstraße in Holzbüttgen aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung in der fünften Etage eines sechsstöckigen Wohnhauses mit 36 Wohneinheiten in Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot gegen 14.30 Uhr vor Ort. Foto: Feuerwehr Kaarst Alle sechs Etagen waren von einer starke Rauchentwicklung betroffen. Insgesamt wurden 47 Bewohner des Hauses durch Rettungskräfte versorgt. Teilweise konnte die Feuerwehr die Bewohner über ein Baugerüst am Haus evakuieren. Sechs Personen wurden durch Rauchgase verletzt, davon zwei Personen mittelschwer. 47 Bewohner des Hauses wurden durch die Rettungskräfte versorgt. Foto: Feuerwehr Kaarst Gegen 16.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen, der Brand war aber noch nicht gelöscht. „Wir haben Unterstützung durch die Feuerwehren aus Korschenbroich und Neuss. Wegen der großen Zahl an zu versorgenden Personen sind zudem Rettungskräfte aus Viersen, Düsseldorf und Dormagen mit im Einsatz“, teilte die Feuerwehr bei Facebook mit. Insgesamt rund 150 Einsatzkräfte sind vor Ort.

(seeg)