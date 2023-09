Preisverleihung in Berlin Grobi.TV als bester Online-Shop ausgezeichnet

Rund 80.000 Kundenmeinungen haben über die besten Unternehmen in 102 Kategorien entschieden. „Grobi.TV“ hat den Preis in der Kategorie „Präsentationstechnik, Hifi & Heimkino“ erhalten. „Mein Team kann sich schon etwas darauf einbilden, dass wir die Auszeichnung erhalten haben“, sagte Schappert am Mittwoch, als er am Flughafen in Berlin auf den Rückflug nach Düsseldorf wartete, unserer Redaktion. Insgesamt haben rund 60 Unternehmen am Dienstag im Bertelsmann-Haus ein Siegel erhalten.