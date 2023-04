Neu beim Schützenfest in Kaarst Grenadiere freuen sich über zwei neue Züge

Die acht Mitglieder des Zuges „Adler Sturzflug“ sind nach Angaben von Brudermeister Claus Schiffer Mitte 20 und haben sich vor rund sechs Wochen gegründet. Die Vorgaben des Grenadierkorps, mindestens in der Besetzung „sieben plus eins“ – sieben Schützen plus Zugführer – erreichen sie gerade so. Zugführer ist Lennart Otten. Sieben weitere Jungschützen laufen in diesem Jahr – Stand jetzt – beim Grenadierzug „Frei Weg“ mit, wollen dann aber einen eigenen Zug gründen. „Wir können schon fast von drei neuen Zügen sprechen“, sagt Schiffer. Für die Nachwuchsarbeit sei das „auf jeden Fall eine gute Nachricht“, wie der Präsident erklärt. Durch Corona hatte die Bruderschaft eine kleine Flaute, doch durch das Schützenfest im vergangenen Jahr haben einige Leute Lust bekommen, aktiv bei den Schützen mitzumachen.