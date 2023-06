Pop-Oratorium in Holzbüttgen uraufgeführt „Ich glaube nicht“ sprengt alle Dimensionen

Fünf Jahre hat der katholische Kaarster Kirchenmusiker Dieter Böttcher daran gearbeitet und gefeilt: Sein Oratorium „Ich glaube nicht“ wurde am Samstag in der Holzbüttgener Pfarrkirche „Sieben Schmerzen Mariens“ uraufgeführt und am Sonntag dann noch einmal wiederholt. Die intensive Arbeit an dem Oratorium hat sich gelohnt, denn es ist ein großartiges Werk entstanden. Nun ist Dieter Böttcher als Texter und Komponist keineswegs unerfahren, seit vielen Jahren sorgen seine Kompositionen der Lieder für die Erstkommunion in der katholischen Kirche für Aufsehen. Die Uraufführung sprengte aber alles bisher Dagewesene: 400 Zuhörer wollten sie erleben, es war in der Pfarrkirche kein Platz mehr zu bekommen. Weit über 120 Mitwirkende sorgten für eine eindrucksvolle Premiere.