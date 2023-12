Steinmetz aus Kaarst Grabsteine sind Denkmäler

Für ihn gibt es keine Grabsteine, sondern Denkmäler, die an die Verstorbenen erinnern: Steinmetz Holger Wolf umschreibt mit diesen Worten seine Berufsauffassung und man spürt, dass er sein Handwerk mit Herzblut und Leidenschaft ausübt. In seinem Büro ist er umgeben von Statuen der Gottesmutter Maria, die aber nicht mehr so gewünscht werden, von Mustern zur Beschriftungen der Grabdenkmäler und unzähligen Modellen verschiedener Ornamente wie Rosen, Herzen oder Schmetterlingen, die als Verzierung ausgesucht werden können. In der Ausstellung draußen stehen Grabsteine dicht an dicht, quasi „bewacht“ von einer großen weißen Engelsfigur, die wie aus der Zeit gefallen anmutet und laut Wolf auch so gut wie gar nicht mehr einen Platz auf dem Friedhof findet. Auch der klassische Grabstein aus glattem Stein, oben sanft geschwungen, verschwindet immer mehr von den Friedhöfen.