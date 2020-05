Corona-Krise in Kaarst : Gottesdienste erfinden sich neu

Kaarst Die katholische Pfarreiengemeinschaft zieht nach den ersten Messfeiern, die unter strengen Hygiene-Auflagen stattfinden mussten, eine positive Bilanz. Die evangelische Gemeinde plant weiter digital.

Wegen Corona hatte die Fastenzeit für Christen in diesem Jahr einen besonderen Charakter: Über sechs Wochen konnten sie keine öffentlichen Gottesdienste in ihren Kirchen feiern. Die katholische Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen durfte am Wochenende zum ersten Mal wieder öffentliche Gotttesdienste anbieten – an den 14 Messfeiern der vier Gemeinden nahmen insgesamt 500 Gläubige teil. Das heißt, es verloren sich rund 35 Personen im Kirchenraum.

50 Ehrenamtler sorgten für einen reibungslosen Ablauf: Erkennbar an Warnwesten, geleiteten sie jeden Besucher zum Platz. Am Eingang standen Desinfektionsmittel bereit und Gesichtsmasken waren Pflicht. Jede zweite Bank blieb frei, in den übrigen nahmen maximal vier Personen Platz. In Sankt Martinus stand quasi als 15. „Kreuzwegstation“ eine Tafel mit Hygiene- und Abstandsregeln. Die musikalische Gestaltung übernahmen Kantorin Annika Monz an der Orgel und Oboistin Gisela Hellrung – eine Wohltat, da es keinen Gemeindegesang gab. Die Hostien wurden den Gläubigen per Zange oder in Handschuhen gereicht und es durfte erst kommuniziert werden, wenn der Kommunionhelfer oder Priester die Bank verlassen hatte.