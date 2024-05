50 Jahre nach Schulabschluss an Kaarster Gymnasium Goldener Abijahrgang kehrt ins AEG zurück

Der „Goldene Abiturjahrgang“ ist am Freitag an „seine“ Schule zurückgekehrt: 50 Jahre sind vergangen, seitdem die Stufe als erste überhaupt am Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst ihre Allgemeine Hochschulreife ablegte. Mit 127 Schülern war die Stufe damals in drei Klassen gestartet und wurde zuerst an der Halestraße eingeschult. Nach zwei Kurzschuljahren folgte 1969 der Umzug ans AEG, das damals noch „Staatliches Gymnasium Kaarst“ hieß und erst kurz vor dem Abitur des ersten Jahrgangs zum 1. Januar 1974 umbenannt wurde. Grund dafür war der Wechsel in die Trägerschaft der Kommune. Am Ende legten 45 Gymnasiasten der ersten Stunde ihr Abitur ab.