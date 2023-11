Albert-Einstein-Forum Kaarst Ein Koffer voller Golden Girls

Und der erste Auftritt im AEF überzeugte fast das gesamte Publikum. Travestie ist die Kunst der Verkleidung, der Übertreibung und beileibe kein billiger Abklatsch à la Charleys Tante wie bei Heinz Rühmann. Auf der Bühne schillerten die mit Pailletten besetzten Kostüme, Schmuck, Make-up und Perücken mit dem Scheinwerferlicht um die Wette. Die Damen sangen zum größten Teil live und brachten viele Ohrwürmer zu Gehör – stimmlich war vor allem Giselle ein Ohrenschmaus, die beim Song „We are the World“ zahlreiche Sänger imitierte. Wobei die Kante zur Parodie immer um Haaresbreite überschritten wurde und so viel Gelächter im Publikum hervorrief – Travestie legt eben auch den Finger in Wunden.