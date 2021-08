Bauarbeiten in Büttgen laufen : Glasfaserausbau in Vorst und Driesch vor Fertigstellung

Kaarst Der Glasfaserausbau in den Kaarster Stadtteilen schreitet immer weiter voran. In Holzbüttgen ist der Ausbau dank der letztlich doch erfolgreichen Nachfragebündelung beschlossene Sache.

„Die erforderliche Quote aller angeschriebenen Haushalte ist erreicht. Damit beginnt nun die konkrete Bauplanung“, sagt die städtische Breitbandkoordinatorin Britta Bischet. Im Anschluss rollen dann die Bagger – so wie aktuell noch im Ortsteil Büttgen. Dort werden derzeit noch die notwendigen Tiefbauarbeiten durchgeführt und die Glasfaser in den Boden gebracht. Die Arbeiten in Büttgen sollen Anfang 2022 abgeschlossen sein. Auch in dem Runddorf ging die Nachfragebündelung in die Verlängerung, da sich im ersten Schritt zu wenig Haushalte angemeldet hatten.