Firmung in Kaarst Gläubige lehnen Schwaderlapp weiter ab

Sie lehnen eine Firmung durch Weihbischof Dominik Schwaderlapp weiterhin ab: Dagmar Andrae-Maukel, Alexandra Sievers sowie Marlies und Peter Stein trafen sich am Donnerstag zu einem Gespräch mit Vertretern der katholischen Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen. Hintergrund:Kostenpflichtiger Inhalt Im November wandten sich die genannten Gemeindemitglieder von Sankt Martinus gegen eine Firmung durch Schwaderlapp in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen. Ursache waren sein Umgang mit acht Verstößen gegen die Aufklärungs- und Meldepflicht im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen sexualisierter Gewalt an Minderjährigen im Erzbistum Köln während seiner Zeit als Generalvikar zwischen 2004 und 2012.