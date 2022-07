Gisela und Hellmut Pannenbecker feiern Goldhochzeit : Gemeinsamer Segeltörn seit 50 Jahren

Verliebt wie am ersten Tag: Gisela und Hellmut Pannenbecker. Foto: Susanne Dobler

Kaarst Es begann im Yachtclub der Duisburger Seenplatte und hält bis heute: Am 28. Juli 2022 feiern Gisela (77) und Hellmut (78) Pannenbecker Goldene Hochzeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Keldenich

Kennengelernt haben sie sich 1969 im besagten Club: „Mein damaliger Chef war Präsident des Yachtclubs und suchte eine neue Schriftführerin“, erinnert sich Gisela, die damals noch Astrath hieß. Obwohl sie vom Segeln „keine Ahnung“ hatte, wie sie schmunzelnd erzählt, sagte sie zu und traf dort ihren zukünftigen Mann das erste Mal, der als begeisterter Segler bereits Clubmitglied war. Beide stammen aus Duisburg und wohnten sogar auf derselben Straße, ohne sich vorher begegnet zu sein.

An Altweiber 1970 funkte es dann richtig – die Verlobungsfeier fand genau ein Jahr später statt. Am 28. Juli 1972 schlossen Gisela und Hellmut morgens den Bund der Ehe auf dem Standesamt in der Duisburger Innenstadt und nachmittags erhielten sie den kirchlichen Segen in der evangelischen Lutherkirche. Inzwischen hatte Gisela Pannenbecker das Segeln längst von ihrem Mann gelernt und seit 1976 besitzen sie ein eigenes Boot, das im Hafen der Duisburger Seenplatte auf den nächsten Törn wartet.

Nach der Hochzeit wohnte das junge Paar zunächst in Kaiserswerth. Gisela war als Kauffrau tätig, Hellmut als Tischlermeister. 1976 zogen sie in ihr Haus an der Rheinstraße in Kaarst, in dem sie heute noch leben. Zwei Söhne (1977 und 1979) und eine Tochter (1983) komplettierten die Familie. 1975 machte sich Hellmut Pannenbecker mit einer Tischlerei in Neuss selbstständig. Seine Frau unterstützte ihn seit 1996 im Betrieb.

Sie liebte in ihrer Freizeit das Malen, wovon viele Bilder im künstlerisch dekorierten Wohnzimmer zeugen. Ihr Mann schreinerte fast alle Wohnzimmermöbel selbst – auch die kleine Bar. Beide Eheleute sind sportlich im SG Kaarst aktiv, wandern gern, unter anderem auf dem West Highland Way in Schottland, und bevorzugten neben Madeira vor allem Deutschland als Urlaubsziel. Und natürlich gehen sie immer wieder auf Segeltörns.