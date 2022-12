Gisela Kauer aus Holzbüttgen Ihre Wohnung ist auch gleichzeitig ihr Kunst-Atelier

Bilder und Skulpturen bilden die beiden großen Pfeiler, auf denen Gisela Kauers Kunst ruht. Ach ja: Zur Adventszeit hat sie auch einige Bilder mit Bezug zum Weihnachtsfest geschaffen: Mit ein bisschen Glitzer zaubern sie eine ebenso vorweihnachtliche wie romantische Stimmung. Die anderen, zum Teil recht großformatigen Bilder strahlen dagegen eine enorme Ruhe aus und sind somit ein Gegenpol zu einer hektischen und nicht unbedingt erfreulichen Zeit. Was Menschen so erleben und fühlen, setzt die Künstlerin in Formen und Farben um. Lehm- beziehungsweise Zementtöne dominieren häufig, nicht selten setzt Gisela Kauer aber auch leichte Akzente mit einem grellen Farbton.