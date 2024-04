Trend schwappt nach Kaarst über „Girls Walking and Talking“ als neue Kontaktbörse

Nadja und Djalina sind Arbeitskolleginnen und suchen Anschluss an eine lockere Gemeinschaft: „Mir gefällt es, dass das Ganze ohne Verpflichtung ist und man flexibel dabei sein kann“, meinte Djalina. Steffi fand die Idee „einfach nett“ und freute sich, dass sich eine neue Gruppe gründet, denn in einer bestehenden Anschluss zu finden sei doch wesentlich schwieriger. Das bestätigten auch die anderen Damen, die zum Teil erst vor kurzen nach Kaarst gezogen waren: Es gestalte sich nicht so einfach, Menschen außerhalb der unmittelbaren Nachbarschaft unkompliziert kennenzulernen. Selbst die Mitgliedschaft in einem Sportverein helfe da wenig. Und für einen Spaziergang alleine fehle oft die Motivation.