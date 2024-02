Infoveranstaltung am 5. März GigaNetz GmbH plant Glasfaserausbau in Kaarst

Nachdem bereits in vier von fünf Stadtteilen der flächendeckende Ausbau der Glasfaser-Technologie umgesetzt wurde, soll nun auch der Ortsteil Kaarst folgen. Wenn ausreichend Haushalte und Unternehmen ihr Interesse an einem Ausbau bekunden, wird die Deutsche GigaNetz GmbH das Glasfasernetz in Kaarst auf eigene Kosten erweitern.