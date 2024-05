Kreativwettbewerb zur Europawahl in Kaarst Gewinner ist die europäische Demokratie

In der Kategorie Design, in der Schülergruppen eigene Plakate zum Thema Europa gestalteten, wurde das blau-gelbe Plakat – auf dem ein großer Stier zu sehen ist – von Joshua Ramirez, Lasse Lichti und Tim Feldmann zum Sieger gewählt. „Der Stier spielt auf die griechische Mythologie an. Zeus ist mit einem Stier nach Kreta entführt worden. Wir dachten, dass es sich gut auf dem Plakat macht“, erklärte Feldmann. In der Kategorie Social Media, in der sechs Gruppen ihre eigenen Videoclips präsentierten, gewannen drei Schüler mit einem Video in Anlehnung an das Videospiel Minecraft. So wollte die Gruppe die Aufmerksamkeit von Jugendlichen auf die Europawahl lenken.