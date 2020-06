Kaarster Kreuz und Büttgen : Gewerbegebiete erhalten Glasfaser

Kaarst Nachdem es Anfang der Woche bereits gute Nachrichten für die Bürger in Vorst und Driesch gegeben hatte, können sich nun auch die Unternehmen in den Gewerbegebieten Büttgen und Holzbüttgen-Ost (Kaarster Kreuz) freuen: Auch sie bekommen Glasfaser-Anschlüsse.

Wirtschaftsdezernent Stefan Meuser sieht darin auch einen wichtigen Impuls für die anstehende Vermarktung der Flächen am Kaarster Kreuz: „Die Verfügbarkeit von schnellerem Internet durch Glasfaser-Anschlüsse stellt einen wichtigen Standortfaktor für die Kaarster Gewerbegebiete dar. Unternehmen profitieren in direkter Weise von der Entscheidung für den Ausbau. Dies ist eine gute Woche für den Wirtschaftsstandort Kaarst“, sagt er.

Bereits auf der Ratssitzung am Donnerstag hatte Meuser erklärt, dass die Gewerbegebiete ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Meuser erklärte, dass möglicherweise schon Ende dieses Jahres, spätestens aber Anfang 2021 die ersten Anschlüsse in diesen Gebieten verlegt sein werden. Auch Breitband-Koordinatorin Britta Bischet freut sich über den Erfolg: „Im Abstand von wenigen Tagen konnten wir zwei Durchbrüche verkünden. Unser Ziel bleibt es, schrittweise auch die letzten weißen Flecken ans Breitband-Internet anzuschließen.“ Dafür werde auch in Zukunft enger Kontakt mit den Netzbetreibern gehalten und an der Erschließung weiterer Gebiete gearbeitet.