Angebot seit 50 Jahren in Kaarst : Gesprächskreis für Frauen feiert Jubiläum

Angebot seit 50 Jahren in Kaarst

Kaarst Seit 50 Jahren wird gibt es in Kaarst den Gesprächskreis für Frauen. Beim Jubiläumsfrühstück im Kunstcafé Einblick erinnerte sich eine Teilnehmerin der ersten Stunde an die Anfänge.

Ursula Matthiesen (82), Teilnehmerin der ersten Stunde, erinnert sich an ihre Situation im Spiegel der damaligen gesellschaftlichen Realität: „Wir Frauen waren damals oft so genannte ‚grüne Witwen‘ – die Männer den ganzen Tag berufstätig außer Haus, wir mit kleinen Kindern zu Hause“, erzählt sie. Zugezogen aus Köln, suchte Ursula Matthiesen für sich neue Kontakte: „Zu der Zeit gab es nur den SG Kaarst oder den MGV.“ Matthiesen fühlte sich 1972 „geistig verkümmert“ – dieses Vakuum wurde durch die Teilnahme an den Veranstaltungen des MGV perfekt gefüllt: Ob Literatur, Kunst, Diskussionen über gesellschaftlich relevante und religiöse Themen, Ausflüge oder Geburtstagsfeiern: Die Angebotspalette ist bis heute bunt.