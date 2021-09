MItgliederversammlung in Kaarst : Gesellschaft Carolus sucht neuen Vorstand

MItgliederversammlung in Kaarst

Kaarst Sie hat eine lange Tradition, doch nun ist die Zukunft der Gesellschaft Carolus mehr als ungewiss. Am 16. September entscheidet sich auf der Mitgliederversammlung, wie es weitergeht.

Zwar kehrt sie mit der Mitgliederversammlung am 16. September in der Tenne der Gaststätte Haus Broicherdorf (Johnen, 18.30 Uhr) nach einer langen Pause zurück, doch wie es weitergeht, steht abgesehen von diesem Termin nicht fest. Was noch völlig offen ist: Ob es gelingt, einen neuen Vorstand zu bilden.