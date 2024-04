Neues Veranstaltungsformat feiert Premiere Gesellschaft Carolus mit erster „Tea Time“ zufrieden

Der Höhepunkt des Nachmittags, an dem die Gäste viele Informationen über das Leben in Schottland erhielten, war der Auftritt der Band „Pipers and Drums Erft Area“ mit ihren original Schottenröcken und Dudelsäcken. Neben ihrer professionellen und einfühlsamen musikalischen Darbietung erklärten sie ihre Instrumente, sprachen über die Ursprünge der von Ihnen gespielten international bekannten Lieder und über die Bedeutung ihrer Trachten.