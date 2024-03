Mitgliederversammlung in Holzbüttgen Gesellschaft Carolus lotet Synergien mit Bürgerstiftung aus

Totgesagte leben länger: Das gilt auch für die Gesellschaft Carolus mit Lars Christoph als Vorsitzendem, Helmi Groß als Stellvertreterin und Matthias Molzberger als Schatzmeister. „Wir haben aktuell knapp 60 Mitglieder, Tendenz langsam steigend“, erklärte Christoph. Auch einige jüngere Menschen seien neu hinzugekommen. Lars Christoph kündigte eine neue Veranstaltungsreihe an. Sie heißt „Tea Time in….“. Bereits am 5. April geht es los mit „Tea Time in Schottland“. Dudelsackklänge und Männer mit Schottenröcken sind dann im Café im Bresserhof zu hören und zu sehen. Wer sich anmeldet und 20 Euro bezahlt, kann sich auf ein Überraschungsgetränk, ein kleines Andenken und Infos über Schottland und den berühmten Highlands freuen. „Unsere Landwirte – ein starkes Stück Heimat“, heißt eine längst etablierte Veranstaltungsreihe. Am 23. Mai um 18 Uhr wird man den Pannenbecker Hof in Holzbüttgen besichtigen. Auch der Carolus Ehrenbecher soll wieder verliehen werden. Ein Termin steht noch nicht fest.