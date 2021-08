Sparmaßnahmen in Kaarst : Geschwisterkindregelung steht auf der Kippe

Kaarst Im Wirtschaftsausschuss haben die Fraktionen die 323 von der Verwaltung vorgeschlagenen Sparmaßnahmen priorisiert. Die Geschwisterkindregelung soll gekippt werden.

Die Stadt investiert in den nächsten Jahren intensiv in Bildung und Infrastruktur. Dadurch werden bis 2023 negative Jahresergebnisse erwartet. Und dann sind da noch die enormen Ausgaben und Wenigereinnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie – sie belaufen sich bislang auf 2,7 Millionen Euro. Wenn der Landesgesetzgeber nicht das Konstrukt des Abkoppelns vom normalen Haushalt erlaubt hätte, wären schon jetzt Haushaltssperre beziehungsweise Nachtragshaushalt unumgänglich.

Dieser Satz ist fast so etwas wie ein Präambel: „Einsparungen im Aufgabenbereich der schulischen Bildung lehnt der Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss ab“, steht im mit großer Mehrheit beschlossenen Einsparungsplan von CDU und Grünen. Punkt 11 dürfte Eltern beunruhigen. Er lautet: „Aufhebung der Geschwisterkindregelung OGS/Entkopplung Kita und Offener Ganztag.“ Auch Vorschlag 25 trifft manche Bürger: „Kein Erhalt der Turnhalle Bussardstraße, Abriss in 2022, dann Veräußerung des Grundstücks.“ Die Verwaltung hat die Aufgabe zu prüfen, ob es Unterbringungsalternativen für die Nutzer der Halle gibt. Andere Vorschläge belasten die Einwohner nicht wirklich. So wird vorgeschlagen, große Dachflächen für die Nutzung regenerativer Energien an die Stadtwerke zu vermieten.