Tulpenweg und Lichtenvoorder Straße in Kaarst : Geschützte Bäume müssen gefällt werden

Kaarst Ein Bergahorn an der Tulpenstraße sowie zwei an der Lichtenvoorder Straße werden entsorgt.

Im Stadtgebiet von Kaarst gibt es im öffentlichen Raum, in Grünanlagen und entlang der Straßen derzeit 11.323 Bäume. Dass diese Zahl bekannt ist, liegt an dem Baumkataster, das im Laufe der letzten Jahre aufgebaut wurde. Danny Hüskes, Garten- und Landschaftsbau-Meister, ist für die Bäume im Stadtgebiet zuständig. Er gab jetzt im Umweltausschuss einen umfassenden Bericht ab. Eine wenig erfreuliche Kernaussage: „Der Sanierungsstau kann nicht schnell genug abgebaut werden.“

Grundsätzlich wird die Baumpflege von Mitarbeitern des Bauhofs vorgenommen. Die Baumkontrollen sollen – je nach Zustand des einzelnen Baums – alle zwölf Monate bis drei Jahre wiederholt werden. Diese Regelkontrollen sollen ab nächstes Jahr an Fremdfirmen vergeben werden. Im Rahmen der Haushaltsberatungen soll hierüber entschieden werden. Die Pflegemaßnahmen umfassen unter anderem die Kronenpflege, Kroneneinkürzungen und sonstige Maßnahmen. Hüskes erklärte, dass die Baumpflegekolonne aus sechs Mitarbeitern bestehe – bis vor kurzem seien drei von ihnen und aktuell zwei Mitarbeiter langzeiterkrankt. Auch hier fehlt es an Personal. Hinzu kommt, dass seit vergangenem Jahr in der heißen Jahreszeit verstärkt Bäume gewässert werden müssen, was ebenfalls Arbeitskraft bindet.