Grundschule Budica in Büttgen : Geschenke für die neuen Erstklässler

Mit den Kindern der Budica freuen sich Schulleiterin Simone Cornelissen und Westenergie-Kommunalmanager Frithjof Gerstner. Foto: Westenergie

Büttgen Kurz nach dem Start des neuen Schuljahrs dürfen sich die Erstklässler an über 530 Grundschulen über Trinkflaschen oder Schulheftpakete von Westenergie freuen – darunter auch die neuen Erstklässler in der Grundschule Budica in Büttgen.

Insgesamt verteilt das Unternehmen in diesem Jahr rund 14.200 Schulheftpakete und über 13.200 Trinkflaschen an Kinder in Nordrhein-Westfalen, Niedersachen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.

Die Kaarster Bürgermeisterin Ursula Baum und Westenergie-Kommunalmanager Frithjof Gerstner übergaben nun 81 Schulheftpakete an die Erstklässler der Grundschule Budica in Kaarst. Im Rhein-Kreis Neuss freuen sich die i-Dötzchen über insgesamt 800 Schreiblernhefte und 500 Trinkfalschen, die zum Schulstart von Westenergie überreicht wurden.

„Gerade in den Zeiten der Pandemie, die für Schüler besonders schwierig sind, tut ihnen eine Überraschung gut. Wir hoffen, dass sich ihre ersten Schulwochen so normal wie möglich gestalten werden“, sagte Baum bei der Übergabe. „Auch in diesem Jahr sind Nachfrage und Zuspruch von den Grundschulen erfreulich hoch. Es ist schön zu sehen, dass wir einen Beitrag leisten können, um den Kindern einen besonderen Start in den neuen Lebensabschnitt zu ermöglichen“, erklärte Gerstner. Für Westenergie hat die Erstklässleraktion inzwischen Tradition: Seit 2006 konnten sich Mädchen und Jungen bereits über 869.200 Präsente freuen. In diesem Jahr führt Westenergie eine Neuerung ein: Anstelle von Frühstücksboxen und Bewegungspaketen konnten die Schulen zwischen Trinkflaschen oder Schulheftpaketen wählen.

Neben der Energieversorgung engagiert sich Westenergie in ihren Partnerkommunen in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Klimaschutz und Bildung. Über Sponsorings und Kooperationen unterstützt das Unternehmen sowohl kleine Initiativen als auch große Vereine, um mit den Menschen vor Ort auch auf gesellschaftlicher Ebene gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die Erstklässleraktion ist Teil der Bildungsinitiative 3malE.

(NGZ)