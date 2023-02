Nachhaltig in Kaarst „Hamburg Mode“ bietet jetzt auch Second-Hand-Ware an

Das Geschäft „Hamburg Mode“ startet am Donnerstag, 23. Februar, mit einem neuen Konzept aus der Karnevalspause. Um 11 Uhr wird neben dem „normalen“ Geschäft auch ein Second-Hand und ein Outletstore geöffnet. Das teilte Inhaber Volker Hamburg unserer Redaktion mit. Über Karneval wurde eine Wand in das Ladenlokal gezogen, die es in zwei rund 70 Quadratmeter große Hälften teilt. Auf der einen Seite wird weiterhin das „normale“ Geschäft laufen, auf der anderen ab sofort Mode aus zweiter Hand angeboten. „Wir verkaufen hauptsächlich Sachen von Kundinnen, Freunde und Bekannten zu einem sehr günstigen Preis“, erklärt Hamburg das Geschäftsmodell.