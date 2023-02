Erfolgreiche Zusammenarbeit Gesamtschule kooperiert mit VfR Büttgen

Die Gesamtschule eine Sport-Eingangsklasse in den Schuljahren fünf und sechs, ein Sportprofil in der gymnasialen Oberstufe mit dem Leistungskurs Sport sowie sportlich orientierte Fächer wie Gesundheit-Ernährung-Fitness (GEF) an. Darüber hinaus kooperiert die Gesamtschule Büttgen mit der Floorball-Abteilung der DJK Holzbüttgen sowie mit dem Sportforum Büttgen hinsichtlich der Hallenkapazität und Nutzung.