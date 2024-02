Schulanmeldungen in Kaarst Gesamtschule lehnt 59 Schüler ab

Die beiden Gymnasien haben jeweils gleich viele Anmeldungen erhalten. Sowohl am Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst als auch am Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst wurden 126 Schüler angemeldet. Am AEG 124 Schüler aus Kaarst und zwei auswärtige Schüler, am GBG 123 Kaarster und drei auswärtige Schüler. An beiden Gymnasien wird von der Schulverwaltung angestrebt, möglichst alle Schüler anzunehmen. Beide Schulen sollen weiterhin mit vier Zügen laufen. Räumliche Kapazitäten zur Aufnahme einer weiteren Eingangsklasse sehen beide Gymnasien nicht, zudem gibt es nach Angaben der beiden Schulleitungen auch keine personellen Kapazitäten für eine weitere Klasse.