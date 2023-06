Projektkursus „Jüdische Geschichte“ Gesamtschüler interviewt Michel Friedman

Auf die Frage, was Friedman von dem Vorschlag hält, den Frankfurter Bahnhofsvorplatz nach Emilie und Oskar Schindler zu benennen, antwortete Friedman beispielsweise: „Ich habe das sehr befürwortet. Und auch hier sehen Sie ein Problem der Heuchelei in der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe gedacht, dass man das schon sehr früh nach der Befreiung von Auschwitz und der Gründung der Bundesrepublik tun würde, denn eigentlich müsste ja auch das offizielle Deutschland stolz gewesen sein, zu sagen, guck, es gab auch solche Deutsche. Aber noch einmal, solche Deutsche waren ja die Bedrohung von Millionen Deutschen, nämlich der Mehrheit, die ja nichts getan haben. Es ist also spät, sehr spät, allerhöchste Zeit, aber es ist umso wunderbarer, dass es jetzt geschieht.“